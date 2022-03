Sortir en région : jeudi 21 août

Depuis hier, le festival des voiles de travail vous attend à Granville. Jusqu'à dimanche, rendez-vous sur le port pour découvrir ces bateaux, le village du festival et de nombreuses animations pour toute la famille. Rendez-vous à Granville jusqu'à dimanche pour en profiter. Plus d'informations sur www.tendanceouest.com



Ce dimanche c'est la 37ème édition de la Fête de la Terre dans le canton de Juvigny sous Andaine avec la participation «Des cascadeurs des Fermax». Au programme : la finale départementale de labour, un repas champêtre le midi, des courses de Moiss Bat Cross, un labyrinthe de maïs, une animation autour de la filière cidricole, un spectacle et un marché du terroir. C'est toute la journée de dimanche à Beaulandais avec Tendance Ouest.



Dimanche, c'est la foire aux melons à Granville. Vide-greniers, brocante et diverses animations sont prévus. Rendez-vous de 5h à 19h dans le quartier du Calvaire.



Le Secours Populaire d’Alençon continue sa grande braderie jusqu'à la fin du mois d'août. C’est l’occasion pour le public de penser à la rentrée scolaire. Fournitures scolaires, bureaux, vêtements neufs, chaussures… tout peut se trouver au Secours Populaire, 19 rue Odolant Desnos à Alençon.