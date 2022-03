Oubliés des vacances à Ouistreham : "le plein de souvenirs"

Malgré la pluie, à la mi-journée, et les nuages menaçants une bonne partie de l'après-midi, 5 000 enfants d'Ile-de-France étaient aujourd'hui à Ouistreham, sur la plage de Riva Bella. Certains voyaient la mer pour la première fois. D'autres sont des « habitués » des « Oubliés des vacances », rendez-vous organisé tous les ans par le Secours populaire français. « Un enfant sur trois en France ne part pas en vacances », a rappelé Julien Lauprêtre, président de l'association.

Au programme de la journée : châteaux de sable, activités sportives et, pour les plus téméraires, baignades ! Les enfants, dont 1 000 venaient aussi de Basse-Normandie, ont également pu faire connaissance avec Norman, la mascotte des Jeux équestres mondiaux qui débutent samedi à Caen. De quoi « leur permettre de faire le plein de souvenirs avant de reprendre le chemin de l'école », s'est félicitée Brigitte Berlan, présidente du Secours populaire français en Ile-de-France.

Écoutez le témoignage de quelques enfants, originaires de Grigny (Essonne) :

Du côté des encadrants, face aux mauvaises conditions climatiques, il a fallu parfois faire preuve d'ingéniosité : serviettes de plage sur la tête ou sac poubelle en plastique en guise de vêtement de pluie. Bon an mal, l'après-midi s'est tout de même déroulé dans la bonne humeur. Ecoutez Jacqueline et Marie-Hélène, de Noisiel (Seine-et-Marne).

Et oui ! Même à la plage - et en interview - on ne rigole pas avec les consignes : interdit de jeter du sable à ses petits camarades !

A l'occasion de la journée des « Oubliés des vacances », la marraine du Secours populaire français, aussi ex-première dame de France, Valérie Trierweiler, était présente aux côtés des 1 500 bénévoles. Dans l'après-midi, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de la jeunesse, a aussi fait le déplacement.