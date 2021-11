Quatre photographes autour de l'art du portrait à l'abbaye aux Hommes

Guillaume Cloup confronte le visiteur à une confusion entre réel et artificiel à travers sa série de portraits d'humains et de mannequins artificiels. Les clichés de Sylvain Guichard montrent des êtres qui semblent à la fois faire partie intégrante de leur espace et s'en isoler.



Les personnages de Gilles Vilquin et l'architecture dans laquelle ils évoluent forment eux un tout harmonieux. Dans sa série “Made in Togo”, Olivier Foissac rencontre les gens chez eux ou sur leur lieu de travail, créant une intimité entre le visiteur et le portrait.



Œuvres et artistes sont mélangés, laissant le spectateur créer ses propres connexions entre les œuvres, pour “ne laisser à personne le soin de dire ce qu'on doit voir ou comprendre.”





Pratique : A l'abbaye aux Hommes jusqu'au 19 octobre. Gratuit. 02 31 30 42 81



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire