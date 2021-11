Le Big Band Café d'Hérouville fait sa rentrée

OCTOBRE

Vendredi 1er : Busdriver et Blake Worrell (de Puppetmastaz). Hip-hop américain. 6 à 13€

Samedi 2 : John Mayall. Blues. 21 à 28€

Jeudi 14 : Mad Caddies. Reggae, jazz, rockabilly. 10 à 17€

Vendredi 22 : Jil Is Lucky (folk), Hey Hey My My (folk rock), Karkwa (rock). 10 à 17€

Samedi 23 : Ten Years After. Rock et blues anglais. 18 à 25€



NOVEMBRE

Mercredi 3 : The Mighty Diamonds et Linval Thompson. Reggae. 14 à 21€

Jeudi 4 : Ben, l'Oncle Soul. Soul française. 14 à 21€

Vendredi 5 : Yodelice. Pop folk. 18 à 25€

Mercredi 10 : John et Jehn. Rock. 10 à 15€

Vendredi 12 : The Amplifetes (électro suédois), Rubik (pop finlandaise) dans le cadre du festival des Boréales. 8 à 15€

Samedi 13 : Amel Bent (chanson française), Irma (pop acoustique). 23 à 28€

Vendredi 19 : Championnat de France d'Air guitar. Gratuit.

Mardi 23 : General Elektriks. Électro-funk et hip hop. 14 à 21€

Mercredi 24 : Bjorn Berge, dans le cadre du festival des Boréales. Blues. 10 à 17€

Samedi 27 : Sarah Blasko. Pop. 12 à 19€



DÉCEMBRE

Mercredi 1er : Angus et Julia Stone. Pop. 14 à 21€

Jeudi 2 : Audition des découvertes du printemps de Bourges. Invitations à retirer.

Mercredi 8 : Cocoon. Pop/folk. 16 à 23€

Jeudi 9 : Zaz. Chanson française. 12 à 19€

Jeudi 16 : La Maison Tellier. Rock, folk français. 6 à 13€





Pratique : Big Band Café, Hérouville Saint-Clair. Tél. 02 31 47 96 13.





Légende photo : Ben l'Oncle Soul est le phénomène musical de la rentrée. Sa musique et son style volontairement surranné remettent la soul à la mode. Il sera au BBC jeudi 4 novembre.



