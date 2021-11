Tv News: M6 VOD arrive sur vos écrans

Le groupe M6 a annoncé le lancement prochain chez les opérateurs ADSL d'une offre de vidéo à la demande consacrée aux séries américaines et à leur diffusion en avant-première. Il sera possible de consulter pour 9.99 euros par mois certaines séries américaines le lendemain de leur diffusion aux Etats-Unis en qualité HD. Voilà un bon moyen de lutter contre le piratage des séries sur internet. Lancement dans quelques jours dans un premier temps sur la Freebox.

Reparlons ce matin de "Toute une histoire" présenté sur France2 par Sophie Davant depuis le début de la semaine en remplacement de Jean-Luc Delarue. Pour le moment, les audiences sont plutôt bonnes puisqu'elle a réalisée 16% de part de marché au lieu de 14% de moyenne habituellement. Effet de curiosité ou pas, la confirmation dans quelques jours.

Dans un entretien au Figaro, Stéphane Bern s'insurge sur le manque d'une émission caustique sur l'actualité sur les chaînes du groupe France Télévisions. Une déclaration qui n'est pas anodine vu qu'il a proposé ce type de projet la saison passée à la direction de Patrick de Carolis à l'époque. Nul doute que cette déclaration risque de plaire à Laurent Ruquier.

La sélection TV pour ce soir: et bien pas grand chose, sauf peut être du foot sur Canal+ et The Mentalist sur TF1.