Les sorties ciné de la semaine en Normandie

Wall Street, l'argent ne dort jamais: d'Oliver Stone avec Michael Douglas et Shia Leboeuf:

Le premier Wall Street est sorti en 1987. A l'époque c'était le monde de la finance qui était décrié à travers l'ambition débordante de Michael Douglas qui avait obtenu l'oscar du meilleur acteur pour ce film.

En 2010, Wall Street 2 s'intéresse à la finance et surtout à l'arrivée d'un nouveau trader au sein de la crise financière de 2008. Le but pour Jacob Moore (interprêté par Shia Leboeuf) n'est pas que de gagner de l'argent rapidement mais aussi de venger son mentor tradeur mort il y a quelques années. Gordon Gekko (Michael Douglas) va l'aider à réaliser son but après 20 ans de réclusion criminelle.

Un scénario intéressant mais selon les critiques presse un manque de prise de position de la part d'Oliver Stone qui se contente de dépeindre le monde de la finance sans vraiment le critiquer. Les jeux d'acteur de Douglas et Leboeuf sont par contre remarquable. A voir si vous avez aimé le premier film.

AO, le dernier Néandertal: de Jacques Malaterre avec Simon Paul Sutton et Vesela Kazakova:

Synopsis: Pendant plus de 300 000 ans, l'homme de Néandertal règne sur la planète. Il y a moins de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais...

Son sang coule-t-il encore dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO... le dernier des Néandertaliens !

Pour les critiques, un bon film divertissant pour toute la famille qui n'est pas sans rappeler la Guerre du feu de Jean-Jacques Annaud. Un manque d'émotion se dégage cependant de ce spectacle.

Trop loin pour toi: de Nanette Burstein avec Drew Barrymore et Justin Long:

Synopsis: Erin et Garnett sont très bien ensemble, même quand ils ne le sont pas. Lorsqu’Erin, jeune étudiante en journalisme, part pour San Francisco terminer ses études ; son petit ami Garrett, jeune découvreur de talents musicaux, reste à Manhattan poursuivre ses ambitions dans l’attente d’une promotion qui lui a été promise. Grâce à la connexion d’une webcam et le programme miles "grand voyageur", ils avancent tous deux leurs pions naviguant au travers des pièges et problèmes de communication de leur amour Est-Ouest, évitant les mauvais conseils d’amis et de certains prédateurs célibataires pour qui "je suis pris" n’est pas un obstacle.

C'est le grand retour de Drew Barrymore dans la comédie romantique américaine. Ce film bénéficie de bons dialogues qui peuvent cependant parfois sembler "trash". Le film reste accessible cependant et propose un bon moment de divertissement pour toute la famille.