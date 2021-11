Condamné pour le vol d'un téléphone

Le week-end précédent, ce jeune homme s'était rendu à Caen pour fêter l'anniversaire d'un ami.Quand il commençait à avoir 'l'alcool mauvais”, ses amis lui ont conseillé d'aller prendre l'air. Vers 3 heures du matin, Nahodon Kpan est alors interpellé pour vol de téléphone portable.



Neuf mentions au casier

Placé en cellule de dégrisement, le taux d'alcool de M. Kpan est encore de 1,40 g/l de sang à 11 heures du matin. Victime d'un “trou noir”, le prévenu n'a pas nié les faits mais ne les a pas non plus formellement reconnus. “Le souci, c'est ce nouveau vol, alors que votre casier judiciaire comporte déjà neuf mentions et que vous êtes sorti de détention le 19 juillet dernier”, lui rappelle la présidente. Me Ophélie Minot, avocate du prévenu, après avoir soulevé des nullités de la procédure de garde à vue, met en doute la reconnaissance du prévenu par la victime. Le portable n'a pas été retrouvé sur lui.

Le tribunal a finalement condamné Nahodon Kpan à un mois d'emprisonnement immédiat. Le prévenu devra aussi indemniser la victime de 500 euros.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire