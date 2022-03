A l'heure ou beaucoup de commerces de centre-ville mettent la clef sous la porte, c'est le soulagement pour les 7.000 habitants du quartier de Courteille, à Alençon : l'une de leur 4 boulangeries a rouvert ce matin, après 4 mois de fermeture. Dominique, l'un des clients :

La boulangerie rouvre ses portes à Courteille Impossible de lire le son.

En avril dernier, un couple avait repris cette boulangerie, mais avait du aussitôt « baisser le rideau » : four de cuisson du pain, en panne ! Il a fallu trouver 50.000€ pour en acheter un nouveau, et l'installer. Entre temps, la boulangerie a été placée en redressement judiciaire...

Mais ce mardi matin 5 août, les clients faisaient la queue devant le commerce. Mickaël Leduc, le boulanger :

5 salariés et 4 apprentis complètent l'équipe, que le boulanger compte bien, désormais, conserver au complet. La justice examinera le litige du four défectueux, entre anciens et actuels boulangers, le 15 septembre prochain.