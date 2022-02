Ce mercredi de 18h00 à 19h00, émission spéciale Art Sonic sur Tendance Ouest !

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de l'événement incontournable en Normandie : Le Festival Art Sonic qui se tiendra à Briouze le 18 et 19 juillet avec Tendance Ouest. Pour l'occasion, Tendance Ouest se mobilise et consacre une émission spéciale de 18h à 19h ce mercredi 2 juillet.

Au menu : le détail de la programmation complète du festival, les têtes d'affiche à ne pas manquer, les coups de coeur des organisateurs, les découvertes, les talents de la scène régionale, les horaires des concerts, la billeterie du festival, les infos pratiques, les services à dispositions des festivaliers etc. En plateau, Tendance Ouest recevra les organisateurs et les membres de l'équipe du festival.

Rendez-vous ce mercredi de 18h00 à 19h00 sur Tendance Ouest pour une émission spéciale Art Sonic.