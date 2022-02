27161. Un père de famille tue sa femme ses deux filles et blesse grièvement son fils

Un drame de la séparation est à l'origine d'un carnage à l'arme blanche découvert ce jeudi 26 juin au matin, à Claville, petite commune de l’Eure, située à une dizaine de kilomètres d’Evreux.

Le père, âgé de 38 ans, a tué son épouse, âgée de 36 ans, ses deux filles de 5 et 11 ans, et grièvement blessé son fils, un adolescent de 15 ans, avant de se blesser lui-même plus légèrement, selon les enquêteurs.

Le père de famille a semble-t-il agi car il ne supportait pas que sa femme s'apprête à le quitter, après 10 ans de vie commune. Il a tout de suite reconnu les faits et a été placé en garde à vue.