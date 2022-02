Le film du jour : L'ex de ma vie

Le film du jour est une comédie franco-italienne « L'ex de ma vie » avec Géraldine Nakache, révélée il y a quelques années dans « tout ce qui brille ».

Cette comédie romantique commence de façon originale: une demande de divorce.

C'est donc parti pour une semaine de tourisme contraint pour un couple sur le point de divorcer. Comme l'homme n'est pas plus emballé que ça, et qu'il souhaite embêter le plus possible sa future ex, cela aurait pu donner lieu à de nombreux gags.

Cela aurait pu oui... Le conditionnel pour quelque chose qui n'est jamais arrivé. Dans cette comédie romantique, il n'y a que Rome qui est vrai. On aperçoit la ville au début du film. Aucune comédie car on ne rigole à aucun moment et l'amour n'est pas vibrant et transcendant, il est ramollo.



Les personnages sont imbuvables et le jeu d'acteur est particulièrement mauvais pour 90% du casting. La palme du personnage le plus raté tant par la caricature que la façon surjouée de nous la montrer est l'avocate du divorce. Malheureusement Nino, l'italien est le personnage principal et il surjoue lui aussi à chaque instant. Horripilant est le mot qui vient à l'esprit quand on sort de la salle.

Heureusement pour nous, le film dure 1h20, une torture qui semble quand même durer deux fois plus longtemps.





L'ex de ma vie, un film raté qu'il faut fuir à tout prix. A moins de vouloir supporter une comédie qui ne fait rire ni même sourire à aucun moment. Seuls Lily Wood & the prick, qui ont composé la BO du film s'en sortent.