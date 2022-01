Colloque "cheval au travail" : 80 chercheurs et professionnels à Alençon

Le ministère de la Culture et le Conseil général de l'Orne organisent depuis ce mercredi 18 juin et jusqu'à vendredi un colloque sur le patrimoine du cheval au travail. Le sujet était né lors de la réorganisation des Haras Nationaux, et de la candidature de l'équitation traditionnelle française au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco. C'est le 5ème colloque en France sur ce sujet, pour la 1ère fois à Alençon. Il regroupe quelque 80 chercheurs du CNRS et professionnels du cheval.

Le thème général est décliné : cheval dans les campagnes, dans les villes, dans l'industrie ou les transports… mais aussi en temps de guerre.

Pascal Liévaux, chef du département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique, à la Direction Générale du ministère de la Culture :