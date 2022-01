76402. Malaunay : l'appartement cambriolé était rempli de cannabis

Quand les habitants du Sente d'Eslettes, à Malaunay, alertent les policiers pour signaler le cambriolage d'une maison voisine, ils ne se doutent pas de la tournure que vont prendre les choses. Les policiers arrivent sur place. Une porte-fenêtre est cassée, les locataires semblent être partis en week-end. Les forces de l'ordre pénètrent dans le logement pour voir si les voleurs s'y trouvent encore.

70 pieds de cannabis

A l'intérieur, les voleurs ne sont plus là. Mais l'attention des policiers se porte sur de fortes odeurs de... cannabis. Ils trouvent rapidement des branches sèches de cannabis qui reposent au bord du lit. Puis, ils sont attirés par la lumière au sous-sol. Seraient-ce les voleurs ? Ils descendent et là, la surprise est encore plus grande. Dans la pièce se trouvent des lumières de haute intensité, des tentes, un ventilateur, soit tout le matériel nécessaire pour entreprendre une culture de cannabis. De fait, les policiers découvrent 70 pieds de cannabis.

Le locataire de la maison, âgé de 32 ans, a depuis été placé en garde à vue par la brigade des stupéfiants pour trafic. On ne sait en revanche pas si l'interpellé a porté plainte pour cambriolage... Les voleurs n'ont pas été retrouvés.