Fête de la Musique 2014 à Granville, histoire d’une affiche

L’affiche 2014 du concert gratuit de Tendance Ouest, qui se tiendra le samedi 21 juin à Granville, a été conçue par le graphiste FRED. Rencontre avec un homme discret, qui préfère l’ombre à la lumière, à quelques jours de l’été, en terrasse à Granville, la Monaco du nord. La vue est belle, la fête de samedi promet d'être belle.

Tendance Ouest : Quel cahier des charges vous a fixé la direction de Tendance Ouest ?

FRED : la commande cette année était très précise dans l’intention, tout en me laissant une totale liberté d’interprétation et de création.

Tendance Ouest voulait que l’affiche incarne des valeurs positives. Qu’elle soit une bouffée d’air pur dans un contexte de tension pathétique. Les axes de travail souhaités étaient : sobriété, modernité, fraîcheur. Tendance Ouest ne voulait surtout pas d’une affiche qui additionne les visages des artistes du genre kitch « on va vous en mettre plein la vue ». En revanche j'ai fait une déclinaison, version scrapbooking que vous allez découvrir cette semaine.

TO : Quelle a été votre démarche ?

FRED : Je réalise l’affiche du Tendance Live depuis plusieurs années. Quand la radio m’a informé que le concert se tiendrait à Granville, j’ai été très surpris... mais très heureux. Surpris, parce que pour moi, comme pour beaucoup, le Tendance Live c’était lié à Saint-Lô… Heureux parce que Granville, ça fait rêver, ça donne envie de voyages au long court, c’est la mer, ça sonne bleu ! On m’a dit Granville, j’ai dit bleu !

TO : Justement, le bleu, vous ne vous en êtes pas privé !

FRED : Bleu parce que l’océan, le ciel, le soleil, les bateaux, les goélands, la promesse du voyage…

Et puis, la couleur bleu est symbole de vérité, comme l’eau limpide qui ne peut rien cacher.

Le bleu est la couleur de la loyauté. J’ai trouvé le clin d’œil plutôt marrant quand on connait les raisons du « voyage » de Tendance Ouest à Granville.

J’ai voulu un bleu féérique, lumineux, presque électrique… décomplexé.

TO : Vous avez également utilisé la couleur orange…

FRED : Oui, parce que cette couleur longtemps oubliée, après son règne durant les sixties, est celle de la communication. Elle est porteuse d’optimisme et d’ouverture d’esprit. Des qualités qui pour moi incarnent depuis longtemps la démarche de Tendance Ouest en Normandie. Le orange, c’est la joie et la bonne humeur.

Je souhaitais m’éloigner le plus possible des codes couleurs et graphiques un peu ringards utilisés dès qu’il s’agit d’un concert en plein air : le rouge, le noir, les polices de caractère style tampon encreur, façon « No Futur ». C’est dépassé !

TO : Le bateau en papier, c’est quoi ? Le Radeau de la Méduse ?!?

FRED : Non…, c’est d’abord, le navire Tendance Live, libre et indépendant, prêt à accoster dans tous les ports accueillants.

J’ai trouvé, à titre personnel, très courageuse et digne l’attitude de Tendance Ouest, capable à un mois de l’événement de repartir de 0, quand on sait le travail et le budget que demande un tel concert gratuit. Ça m’a fait penser aux marins qui affrontent les tempêtes. Après la tempête, le beau temps ! La vie est belle…

