Le film du jour: La ritournelle

L'action du film du jour se passe en partie en Normandie, dans le pays de Caux, c'est « La ritournelle » un film avec Jean-Pierre Daroussin et Isabelle Huppert.



Xavier et Brigitte vivent dans une ferme, il est éleveur de vaches charolaises et c'est toute sa passion. Elle, les vaches la gavent un peu, mais elle aime son mari.

Enfin, jusqu'à ce qu'elle croise un petit jeune dans une fête organisée par les voisins.

C'est parti pour 2 jours d'adultère à Paris. What else ?

Enfin Brigitte est plutôt du genre allumeuse, elle aguiche les hommes, les fait espérer, et rien de plus finalement. Comme quoi, ce n'est pas l'apanage des adolescentes, même les femmes mûres peuvent y faire.



Dans ce film, l'intéressant est le beau sourire de Pio Marmai, et la prestance de Michael Nyqvist plus sexy que dans Millenium .c'est vous dire si le film m'a intéressé pour ne vous sortir que ces points « forts »...



Un film qui veut parler d'amour mais qui est plutôt une ode à l'adultère. Le seul moment d'émotion du film est un très beau numéro de trampoline , tout en poèsie, proposé par le fils du couple.



Le reste du film n'est que longueurs et vaches. Des vaches qui deviennent parfois métaphore du couple .



La ritournelle aurait pu être un téléfilm de milieu d'après-midi à la rigueur, grâce aux acteurs. A ne pas voir au cinéma.