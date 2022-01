76540. A la sauce sud-américaine

Juan Carlos del Canto, tenancier du restaurant chilien La Pena à Rouen, nous a confié sa recette sud-américaine préférée, à déguster devant les matchs.

Rapide et convivial

En apéritif, il nous propose de préparer des sopaipillas, de petites galettes à la sauce pebre. Pour 10 personnes, elles requièrent 1 kg de farine, un sachet de levure, deux œufs entiers, une cuillère à soupe de sel, un peu d’huile, et de mélanger le tout avec de l’eau tiède afin de former la pâte. Il faut ensuite l’étaler et la couper en cercle avec les bords d’un verre. Faire un trou au centre de chaque rondelle, puis la frire pendant une minute accompagnée de la sauce.

Celle-ci est composée de quatre tomates, d’un piment frais, d’un demi-oignon, de six cuillères à soupe d’huile et de coriandre, avec enfin du citron et une cuillère de sel avant mixage.

C’est une recette rapide, à servir avec un cocktail comprenant 6 cl d’aguardiente et un citron vert écrasé. Y ajouter du sucre, de la glace pilée et encore du sucre de canne. Mélanger le tout et servir frais, c’est prêt !

Pratique : La Pena, 8 rue des Augustins 76000 Rouen. Tél : 02.35.15.21.57