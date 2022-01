76540. La guerre est déclarée entre les CCI et le gouvernement

Les CCI accusent le gouvernement d'organiser un "démantèlement méthodique de l'économie et des territoires". En cause : une étude menée par l'Etat pour analyser les missions menées par les CCI, leur coût et leur efficacité. "Ces préconisations sont exclusivement orientées à charge pour organiser l'affaiblissement puis la mort par asphyxie du réseau des CCI", dénonce les chambres consulaires.

Les CCI, qui ont subi une diminution de 20 % de leurs ressources en 2014, annoncent des conséquences dramatiques si leurs ressources devaient encore baisser : "L'exigence dictée par le gouvernement d'abandonner certaines activités déficitaires des CCI conduirait à fermer d'ici 2017 les aéroports et les aérodromes (10 en Normandie), les ports de pêche (5 en Normandie), les ports de commerce (6 en Normandie), les zones d'activité diverses (32 en Normandie)..."

Dans un premier temps favorables au pacte de responsabilité annoncé en janvier par le président de la République François Hollande, les CCI ont décidé de "ne plus promouvoir les politiques publiques". D'autres représailles sont évoquées : la suspension de tous les travaux en cours avec le gouvernement, la non-transmission des données relatives au fonctionnement des CCI et des budgets exécutés 2013 ou encore le retrait des assises de l'entrepreneuriat.

Dans un contexte où la croissance est recherchée à tout prix, ce bras de fer engagé par les CCI et le gouvernement ne devrait pas favoriser la reprise économique.