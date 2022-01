Nathalie Goulet rapporteur sur le traité transatlantique

La sénatrice ornaise Nathalie Goulet a été élue rapporteur au sein de La commission de l'économique et de la sécurité de l'assemblée parlementaire de l'OTAN. Elle rapportera pour la sous-commission des relations transatlantiques qui est notamment chargée du fameux TTIP : le traité transatlantique.

C'est important que les élus puissent avoir connaissance de ce texte négocié dans des conditions très discrètes et surtout un élu rural, compte tenu des risques qui pèsent sur les agricultures et les oppositions entre notre agriculture et la vision qu'en ont les USA, explique la parlementaire.