76540. Rouen : les travaux pour le Panorama XXL commencent

Ce mercredi 28 mai, c'était le grand barnum médiatique sur les quais Boisguilbert, en face du patio H20. Le président de la Région Haute-Normandie, le PDG de la Matmut, le maire de Rouen, le président de la Crea et l'artiste allemand Yadegar Asisi étaient présents pour l'inauguration des travaux de la rotonde, cette structure métallique qui accueillera les panoramas à partir de décembre 2014. En l'occurence, seul le cercle de 101 mètres de circonférence a été délimité par les personnalités présentes. Les travaux s'achèveront en décembre 2014.

C'est quoi, un Panorama ?

Si le concept de panorama peut paraître flou aujourd'hui, la fréquentation des différents panoramas déjà réalisés par Yadegar Asisi doit achever de convaincre les plus sceptiques. Les oeuvres de Dresde et de Leipzig ont accueilli entre 300 000 et 400 000 visiteurs par an entre 2008 et 2011, celui exposé à Berlin en a attiré plus d'un million en un an. Pour rappel, voici en quoi consiste un Panorama : une rotonde de 35 mètres de haut accueille une fresque monumentale de 101 mètres de circonférence et de 31 mètres de haut. Cette fresque est composée de photos prises dans le centre médiéval de Rouen pendant près de deux ans. Des travaux à la peinture et des dessins sont également intégrés à l'oeuvre. Pour mieux comprendre, des vidéos des autres panoramas seront bientôt communiquées par la Crea.

Après la Rome antique et la vierge Amazonie, Rouen gothique

Avant de plonger dans l'univers du Rouen Gothique de l'époque Jeanne d'Arc, les Rouennais pourront se faire la main sur deux autres Panoramas de Yadegar Asisi. Le premier fera revivre la Rome Antique de 312, année durant laquelle l'Empereur Constantin reconnut la foi chrétienne comme religion d'Etat, "un acte qui a changé la face du monde" aux dires mêmes de Yadegar Asisi. Ce panorama sera exposé dès la mi-décembre 2014.

A partir de l'automne 2015, un autre panorama représentant l'Amazonie sera exposé jusqu'au printemps 2016 : "Je trouvais fou qu'aucun artiste ne se soit consacré à cette image miraculeuse de la nature", justifie l'artiste qui a fait quatre voyages en Amazonie pour l'occasion, lui qui ne savait "à peine distinguer un arbre d'une fleur".

Viendra enfin, au printemps 2016, le panorama sur Rouen. La Ville jouira d'une exclusivité mondiale de deux ans sur cette oeuvre.

Reste quelques inconnues, notamment le prix du ticket d'entrée. Les premières estimations évoquaient une fourchette entre 5 et 10 €.