Fêtes des mères J-3 : idées cadeaux pour les mamans

Que votre maman soit manuelle ou pas, elle va apprendre, en toute convivialité. Depuis le 21 mars, Lézard créatif est installé rue Saint-Eloi à Rouen. Le concept ? “Un coin boutique et des ateliers à la carte”, explique Florianne Travers, la gérante. “Nous proposons des ateliers sur n’importe quel thème. La personne choisit ce qu’elle veut faire lorsqu’elle vient”.

Les ateliers sont limités à 7/8 personnes et sont animés par Marie et Hélène, deux jeunes femmes diplômées des Beaux-Arts de Rouen. “En ce moment, nous proposons aux mamans de fabriquer leur cadre floral et de repartir avec celui-ci, garni d’une plante”, raconte la gérante. Comptez 49 € pour deux ateliers cadre floral.

La “créative box”

Pour les mamans créatives qui aiment travailler à la maison, Lézard créatif propose des coffrets peinture, des accessoires de scrap booking ou encore des supports de décopatch, sur lesquels il est possible de peindre ou de coller des morceaux de feuilles.

Enfin, pour ceux qui n’auraient vraiment aucune idée, la carte cadeau Lézard créatif est disponible, dès 15 €.