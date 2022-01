Kate Winslet au 165ème Prix de Diane Longines

Maître d'oeuvre du rendez-vous sportif printanier, France Galop a levé le voile sur le programme de la 165ème édition du Prix de Diane Longines, une course de galop qui compose avec l'élégance. Car la compétition est aussi connue pour son concours de chapeaux et des plus belles tenues. La spectatrice la plus élégante sera honorée du titre de "Mademoiselle Diane", remis par Kate Winslet en personne.

Parmi les autres personnalités annoncées, le chanteur Julien Doré a accepté de donner un concert à Chantilly en prélude des courses dominicales. Il est attendu dès 12h30 pour interpréter ses titres phares. L'ex-Miss France Sophie Thalmann complétera le programme. Marraine de cette édition 2014, elle emmènera les curieux en coulisses pour leur faire découvrir l'envers du décor d'une course de légende.

Enfin, cerise sur le gâteau, le chef Yannick Alléno concoctera le pique-nique du Prix de Diane Longines.