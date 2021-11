Génération Music mercredi 1er septembre

Le nouvel album de Yannick Noah sorti cette semaine prend directement la tête des meilleures ventes, « Frontières » s’est écoulé en quelques jours à 87 000 exemplaires.

C’est la 4ème fois qu’un album de Yannick Noah est numéro 1

Suivent Zaz, Les Prêtres, M. Pokora et C½ur de Pirate..

Shakira poursuit sur sa lancé single le plus vendus et le plus téléchargé cette semaine pour "Waka Waka", à souligner aussi l'entrée de Yolanda Be Cool avec "We Not Speak Americano" directement deuxième.

Madonna sera en tournée l’année prochaine autour de la planète.

Selon Perez Hilton, le blogeur le plus célèbre des Etats-Unis, Madonna a un rêve secret…elle souhaite emmener Lady Gaga dans ses bagages, pas pour partager la scène mais afin que la nouvelle icône de la pop assure ses premières parties…

Il est donc temps de rappeler à la madone que Lady Gaga est la super-star du moment, elle est dans tous les médias, vend des millions d’albums, remplie les plus grandes salles de la planète, alors un duo entre les deux reines de la pop…oui…mais sans qu’aucune des deux prennent l’ascendant pour le moment

Depuis sa mort l'année dernière, les ventes des albums de Michael Jackson ont été impressionnantes. Mais ce n'est pas tout, Ovi Music Store de Nokia déclare que le roi de la pop est l'artiste le plus téléchargé au monde avec Billie Jean en première position.

Quant à son tube le plus téléchargé, il s'agit de, sans grande surprise, Billie Jean qui restera à tout jamais le titre phare de Michael Jackson. On retrouve ensuite Thriller, le fameux tube avec le clip des morts-vivants, un vrai court-métrage impressionnant pour l'époque