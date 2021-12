D'Ornano plein : "Les joueurs ont besoin que ce soit l'enfer"

A nouveau et pour la seconde et dernière fois cette saison, un match se jouera à guichets fermés au stade Michel d'Ornano, ce mardi 13 mai. Comme en 2010, Malherbe a l'occasion de valider sa monter contre Nîmes. Plus de 20 000 places ont été vendues pour l'occasion. Et ce n'est pas parce que le stade sera plein que l'ambiance sera exceptionnelle.

Le coach malherbiste Patrice Garande le sait bien. Il exhorte le public à soutenir son équipe : "Je voudrais que ce soit un stade de feu, de folie, comme à Venoix. Il faut que les gens aille chercher la montée avec nous. Il faut que ce soit l'enfer."