Rythmes scolaires: "encore un petit effort, Monsieur le Ministre"

Le sénateur UMP de l'Orne est l'un des co-signataires d'une tribune, la semaine dernière dans la presse nationale, où les sénateurs UMP réclamaient la compensation intégrale des coûts de mise de œuvre de la réforme des rythmes scolaires.

"Faute d'avoir été consultés en amont de cette réforme et d'avoir été écoutés ensuite par le Gouvernement, cette initiative médiatique était le seul moyen qui nous restait pour tenter de faire entendre les préoccupations des élus", explique l'élu ornais. Mais apparemment, le message commence à porter : Le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale vient en effet d'annoncer que le fonds d'amorçage serait maintenu non seulement à la rentrée prochaine, ce qui était déjà acquis, mais également en 2015 et en 2016. On ne parle pas encore de pérennisation ni de compensation intégrale. Mais on commence à y venir. Encore un petit effort Monsieur le Ministre ...