Grégory Lemarchal, 7 ans déjà...

Sept ans déjà que Grégory Lemarchal manque au grand public. Le candidat emblématique de la quatrième saison de la "Star Academy", diffusée en 2004, a marqué le célèbre télé-crochet de TF1 avec des prestations live époustouflantes. "SOS d'un terrien en détresse", "Je sais pas", "Show Must Go On". Avec sa voix hors du commun, malgré la mucoviscidose, l'artiste en herbe a surclassé tous ses camarades, comme Lucie, Hoda ou Sofiane, pour finalement remporter cette édition. Après sa victoire, l'artiste a publié un premier album "Je deviens moi", numéro un des ventes et écoulé à 150.000 exemplaires. Mais sa disparition tragique, le 30 avril 2007, a forcément eu un impact sur ses ventes.



Ainsi, "Je deviens moi" a séduit 320.000 nouveaux fans pour terminer sa course à 470.000 ventes totales depuis 2005.



Son plus gros succès



Le succès de Grégory Lemarchal ne s'est évidemment pas uniquement bâti suite à sa disparition. La preuve, son plus gros tube reste "Écris l'histoire", son premier single sorti en mars 2005. Classé pendant cinq semaines consécutives en deuxième position du Top Singles, le titre s'est écoulé à pas moins de 300.000 exemplaires.