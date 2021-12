Le film du jour: Babysitting

Aujourd'hui je vous propose de découvrir la comédie Française « Babysitting ». C'est l'histoire de Franck qui accepte de garder le fils de son patron alors que c'est le jour de ses 30 ans. Mais c'est sans compter sur ses amis :



L'histoire d'une soirée qui devait être tranquille mais qui dégénère vite.

Certains comparent ce film à un autre, américain lui, sorti en 2012 : projet X. Je ne peux vous dire ce qu'il en est, ayant refusé de voir celui-ci.

C'est donc sans esprit de comparaison que je vous parle de ce film. Babysitting nous propose de bons moments de comédie. La fête improvisée part en freestyle et c'est cette exagération qui déclenche le rire. Le tout paraît quand même plausible, ce qui permet de s'identifier. La façon de filmer nous donne l'impression de participer à la fête.

C'est l'un des copains du héros qui garde sa caméra au poing et filme tout le déroulement de la soirée. Rassurez vous la caméra traditionnelle est utilisée pour plusieurs scènes aussi, pas de mal de mer ou de nausées en vue.



L'attitude plus sérieuse et mature du héros, Franck, permet de cadrer la soirée et d'éviter certains comportements too much et irrespectueux inhérents à ce type de film. La maison restera entière par exemple, et le lieu ne deviendra pas une gigantesque orgie où tout le monde se mélange. Il n'empêche que le fun est bien présent tout du long.



La (petite) longueur du film , 1h25, permet d'éviter les temps-morts ou de trouver le temps long. Il est parfaitement adapté au scénario qui parle de fiesta, d'amitié, mais aussi de famille. Un message positif.



J'émets en revanche quelques réserves sur le casting. Philippe Lacheau, co-scénariste et acteur principal, n'est pas toujours juste. Monsieur 1 sourcil levé nous fait de cette façon plusieurs fois sortir du film car ça sonne faux. Idem pour la femme du patron Clotilde Courau. Par contre les seconds rôles, comme celui de Tarek Boudali, vu dans En famille sur M6, sont excellents !



Babysitting, une comédie qui dégénère qui prouve qu'on sait faire des films de fiestas et de potes en France aussi. C'est à voir en ce moment au cinéma.