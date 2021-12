Disquaire day 2014 ce samedi dans toute la France

Crée en 2007 aux USA sous le nom de Record Store Day, existe maintenant en Angleterre, Allemagne, Italie et depuis 2011 sous le nom de Disquaire Day en France qui pilote aussi la Belgique, La Suisse et le Luxembourg. Cette 4ème édition se déroulera le samedi 19 avril et accueillera un invité exceptionnel : John Densmore (The DOORS), à l'occasion de la parution en France de son livre The Doors, les portes claquent, l'héritage tumultueux de Jim Morrison, et de Weird Scenes Inside The Goldmine (double album, coloured-discs), en exclusivité chez disquaires participant en France.



Durant cette journée unique, partout en France, les disquaires s'attacheront à mettre à l'honneur, tant sur vinyle qu'en live, de jeunes artistes issus de toutes les scènes musicales actuelles, les artistes incontournables du moment, tout en restant fidèle aux artistes et albums cultes. Grâce à cette alchimie, en peu de temps le Disquaire Day/Record Store Day s'est donc imposé comme l'évènement international le plus important autour de la musique enregistrée dans le monde. Quelques chiffres parlent d'eux même : le chiffre d'affaire de cette journée équivaut à celui d'un mois de décembre, le vinyle représente 70% du CA des disquaires indépendants.

Cette année, ce sont près de 300 références (inédits, disques rares, rééditions, picture-discs & coloured discs) qui seront offerts au public en exclusivité le 19 avril chez les 238 disquaires indépendants participant à l'évènement.



En Basse-Normandie, les participants sont Planet'R à Saint Lô et Sonic Records à Caen. Retrouvez toutes les infos sur disquaireday.fr

Ecoutez David Godevais, créateur de l'événement en France: