Solitaire du Figaro : 50 000 visiteurs attendus au village d'arrivée à Cherbourg

Sport avec de la voile. Alors que les skippers de la Solitaire du Figaro se battent dans la Manche sur la dernière étape entre Kinsale et Cherbourg, le village d'arrivée ouvre ses portes mardi 17 août dans le Nord Cotentin. Pendant toute la semaine, on attend 50 000 visiteurs sur la plage verte de Cherbourg. Et pour marquer le coup, il y aura pléthore d'animations gratuites sur place. Les collectivités investissent d'ailleurs 400 000 euros dans l'événement.

Crédit photos / Jean-Michel Enault.