Les étudiants de Neoma au pas de course

Le but est de venir en aide aux populations d’Afrique de l’ouest en participant au financement de cuiseurs économes. "Par notre action, nous permettrons ainsi à de nombreuses familles de bénéficier d’un cuiseur et ainsi de se nourrir de manière plus sure, plus économe, et moins polluante. Au-delà de cette aide matérielle, nous souhaitons également montré notre présence et notre solidarité envers ces populations, en créant un contact direct sur le terrain", expliquent les étudiants.

La section athlétisme de l’ASPTT et de l’Entente Mont-Saint-Aignan ont apporté leur aide aux étudiants pendant la préparation de cette course.

Il est possible de s'inscrire pour participer à cette course le matin même en étant muni d'un certificat médical et d’un chèque de 5€ pour le 5 km et 8€ pour le 9 km à l’ordre de l’ "Association des projets citoyens" ou en payant en espèces.

Plus d'informations www.facebook.com/fouleesentreamisdumonde.