Sortir dans la Manche: mercredi 26 mars

Ce week-end , rendez-vous à Saint Hilaire du Harcouet pour la 13ème édition de Dessinator, le festival de BD.

Venez à la rencontre des différents auteurs samedi et dmanche à la salle des fêtes de Saint Hilaire du Harcouet. 5€ le pass journée, 7€ pour le week-end complet. Plus d'infos sur dessinator.fr



Le camion-jazz débarque aujourd'hui mercredi et jusqu'à samedi dans le canton d'Avranches. Cette semaine de jazz s’inscrit dans le cadre des célébrations du 70ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie. Elle sera l’occasion de concerts pour tous, par exemple cet après-midi à 16h au centre culturel avec Jazz & Marmaille pour les enfants. Un concert de jazz festif gratuit.





Aujourd'hui mercredi, 2ème étape du Tour de Normandie, 100% Haut Normand! Elle relie Forges les eaux à Elbeuf. L'étape fera 149km, avec des incursions dans le département de l'Eure. Suivez la course cet après midi sur Tendance Ouest avec des points à 14h et 15h et pour l'arrivée entre 16h et 17h!