Activité en baisse dans le centre ville de Caen

“Juin n'a pas été ce qu'il aurait dû être”

“Sur les six derniers mois de l'année 2009, les commerçants ont vu leur chiffre d'affaires reculer de plus de 5%. Et les résultats observés sur le début de l'année 2010 sont peu encourageants”, indique l'enquête.

“Beaucoup de commerçants m'ont confié que le mois de juin n'a pas été ce qu'il aurait dû être”, ajoute Eric Delaunay, nouveau président des Vitrines de Caen. Quant aux soldes, le calendrier que j'estime avoir été mal choisi et les sites Internet de plus en plus nombreux à proposer des démarques vertigineuses, sans bouger de chez soi, elles n'ont pas réussi à faire évoluer cette situation négative”.



