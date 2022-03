Meaulnes du Corta: le favori de l'Amérique

Plus que quelques heures avant le top départ du Prix d'Amérique. Les 18 meilleurs trotteurs de la planète s'élanceront à 15h50 devant près de 40 000 spectateurs à l'hippodrome de Vincennes. Et Meaulnes du Corta, drivé par le cotentinois Pierre Levesque, est donné favori. Et justement, pour Apollinaire, c'est du tout cuit. Il vous donne le 18 Meaulnes du Corta en première position, suivie du 4, du 12, du 5, du 14, du 3, du 8 et du 16. Départ cet après-midi à 15h50.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire