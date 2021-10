BE Sports Consulting : une entreprise normande à destination des sportifs

“Nous avons fait notre stage de fin d’études dans la même agence de communication à Caen. Nous avons appris à travailler ensemble et avons déceler une certaine complémentarité entre nous”, raconte Baptiste Eudes.

Conseil pour les sportifs

A la rentrée, le jeune homme décide de venir s’installer à Rouen et commence à chercher un emploi. Jusqu’au jour où son futur binôme lui propose de monter leur entreprise. Après réflexion, ils se lancent dans la création de BE Sports Consulting, agence de conseil marketing et communication.

L’entreprise propose différents services pour tous les acteurs du sport, professionnel ou amateur. “Nous proposons trois types d’offres : du conseil à destination des clubs, des comités départementaux, des ligues régionales, des fédérations nationales. Nous aiderons les clubs à trouver de bons moyens financiers par exemple pour les accompagner vers le haut niveau. Nous proposons également de la gestion d’image, afin d'aider le club à gagner en visibilité. Et enfin, nous organiserons des séminaires de sensibilisation à destination des jeunes dans les structures d'accès au haut niveau (centre de formation, Pôles Espoirs etc.), dans le but de leur apprendre à bien utiliser les réseaux sociaux”. Baptiste s'occupera de la gestion d'image et des séminaires de sensibilisation. "Je suis spécialisé dans le digital et je connais très bien les réseaux sociaux donc ce sera plutôt ma partie". Quant à Pierre-Charles, il gèrera plutôt la partie développement commercial.

A la conquête de la Normandie

La prochaine étape pour les deux entrepreneurs, c'est de trouver un local, même si rien ne presse puisqu'ils ont décidé dans un premier temps de travailler depuis leur domicile. "Cela nous permettrait de concentrer notre activité". Quant au lieu, rien n'est encore fixé. "Pourquoi pas à Caen pour être à mi-distance entre Rouen et Saint-Lô", développe Baptiste.

Si Baptiste Eudes cherche à développer l’activité à Rouen, Pierre-Charles Binet tente de conquérir Saint-Lô, afin de couvrir toute la Normandie. Mais les deux jeunes ne s'arrêtent pas là puisqu'ils envisagent de couvrir également la région parisienne et pourquoi pas le Sud de la France, dans l'avenir. Quant à l'éventualité d'embaucher une personne supplémentaire, si elle n'est pas du tout à l'ordre du jour, Baptiste Eudes avoue que "pouvoir embaucher, c'est tout le mal que l'on se souhaite".

Pratique. www.besportsconsulting.fr . Pierre-Charles Binet : 06 21 15 47 62 pc.binet@besportsconsulting.fr. Baptiste Eudes : 06 79 53 65 70 b.eudes@besportsconsulting.fr