Les Two Bunnies In Love remportent le prix national du Ricard S.A Live Music

Suite à des délibérations et après de longues heures d'attente les jurys du Ricard S.A Live music ont jeté leur dévolu sur nos normands flériens de Two Bunnies In Love. Ils étaient au départ près de 1152 candidats, 15 ont été finalement présélectionnés. Pour les départager, les jurys ont traversé la France en long et en large pour rencontrer les finalistes.

Two Bunnies in Love rafle la mise et remporte la sortie et la promotion d’un EP sur le label Believe Recordings, la participation à la tournée Ricard S.A. Live sessions au printemps, ainsi que la programmation au sein des nombreux festivals (Francofolies de la Rochelle, le Rock dans Tous ses Etats à Evreux…)