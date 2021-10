14366. Lisieux : les salariés de Sanofi contre le projet de générique pour le Doliprane

Près de 300 manifestants étaient ce samedi 1er fevrier à Lisieux. Dans les rangs, principalement des salariés de Sanofi. Les salariés de l’entreprise pharmaceutique sont inquiets face à un projet de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament visant à inscrire le Doliprane, unique médicament produit sur le site lexovien, comme médicament générique, avec pour conséquence des menaces réelles pour l’emploi selon les syndicats.

Le site de Lisieux emploie 220 salariés et produit 180 millions de boîtes de ce médicament par an. Les élus du pays d’Auge et du Calvados seront reçus mardi après-midi au ministère des Affaires Sociales.