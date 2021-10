Détournements de fonds jugés au tribunal correctionnel de Rouen

Dans les années 1990, un réparateur d’instruments à vent devient le gérant d’un magasin d’instruments de musique à Rouen. Dix ans plus tard, le commerce est liquidé par le Tribunal du commerce en avril 2004 puis racheté 45 000€ par un concurrent. De gérant, le réparateur devient salarié de cette boutique. Pour les habitués le changement de statut juridique passe inaperçu. L’ancien stock d’instruments à vent est inventorié par l’huissier. Et, il est décidé que ce stock reste dans les murs du nouveau magasin et cela jusqu’à sa revente par l’officier de justice en 2006.

123 chèques détournés

Quelques mois plus tard, le nouveau gérant découvre un bordereau de remise de chèques sur lequel figure le numéro de compte personnel du salarié. Ce dernier reconnaît avoir détourné 123 chèques entre mai 2004 et avril 2007 pour un montant total de 34 127€. Il est licencié. Mais, ce ne sont pas ses seuls détournements. Peu après le départ du réparateur, nombreux sont les clients qui reviennent en boutique pour se plaindre. L’un avait confié sa clarinette, l’autre son saxophone… Ils sont plus d’une vingtaine à avoir déposé leur instrument dans l’espoir que le salarié le remette en état et le vende. La plupart ne reverront ni l’instrument, ni l’argent de la vente. Ainsi, à ces détournements de chèques s’ajoute 4 420€ en espèces disparues et quelques instruments à vents envolés. La colère gronde. Des clients mécontents en viendront aux mains. “J’ai craint pour mon intégrité physique”, explique l’employeur aux juges.

Le 27 janvier dernier, face au tribunal correctionnel de Rouen, le prévenu est revenu sur certaines de ses déclarations. Des allégations jugées incohérentes et mises en échec par les résultats des investigations.

Un an de prison avec sursis, telle a été la peine requise par le procureur. Délibéré le 10 mars prochain.