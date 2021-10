Adama Kebe, l’espoir rouennais du taekwondo français

Ses performances sont d’autant plus impressionnantes qu’il ne pratique ce sport que depuis deux ans et demi. “Je l’ai découvert grâce à une initiation organisée par Allan Insequé, du Taekwondo Elite 76, à la Maison de Jeunesse de Grand-Quevilly. J’ai apprécié le côté spectaculaire, la beauté visuelle du sport et son aspect stratégique avec les jeux de feinte. Le taekwondo apporte une grande confiance en soi”, raconte le jeune homme.

Un entraînement régulier

Depuis, Allan Insequé est devenu son entraîneur et il s’exerce quatre fois par semaine en parallèle de son BTS travaux publics. “Au début, c’était assez fatiguant et difficile d’alterner entre les études et le sport. Mais l’équilibre s’est fait tout seul”.

Un rythme effréné qui ne l’empêche pas de s’adonner à ses autres hobbies : les sorties entre amis et la lecture. Adama Kebe, grand admirateur de Pascal Gentil, sait garder les pieds sur terre et modère ses ambitions. “Pour les championnats de France seniors qui ont lieu dans moins de deux semaines, je serai très heureux de monter sur le podium. Après, il est clair que j’aimerais bien atteindre le niveau olympique”. D’autant que les compétitions sont souvent de grands moments de stress. “Il y a un esprit très compétitif, on est dans des épreuves à élimination directe. Les matins de compétitions, je suis un vrai zombie jusqu’à ce que je sois face à mon adversaire”. Malgré son parcours déjà impressionnant, Adama tire surtout une grande fierté, celle d’appartenir à un club qui a su lui donner les moyens de réussir.