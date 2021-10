Volley : les Loups de Canteleu, leaders en danger

Lors de la 4e journée, pour la première rencontre de la saison entre les deux clubs, les Loups, en déplacement, étaient revenus dans leur tanière avec les points de la victoire (3-1).

Cependant, ce match retour intervient dans un contexte un peu troublé. En effet, Canteleu-Maromme vient de recevoir de mauvaises nouvelles, puisque le club a été sermonné et menacé de relégation par la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (DNACG). Pour des motifs administrativo-financiers, comme toujours. Rien n’est fait, loin de là et le président Bernard Bourbon se veut rassurant : “Ayez confiance, nos Loups montrent le chemin et nous soutenons le travail remarquable de nos joueurs, du staff et de l’ensemble des acteurs du club”.

Toujours leader de Ligue B à un point devant Nice, Canteleu-Maromme tient bon, malgré une défaite récente à Maxeville-Nancy, samedi 25 janvier (3-0). Il n’y a pas le feu au lac, mais une victoire contre Harnes ferait un bien fou aux Loups !