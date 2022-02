Pas de bus, ni de tram, ni de bus vert

Le jeudi 7 janvier, la circulation des tramways et des bus a été de nouveau suspendue, à Caen. Quelques trams, à vide, ont circulé dans la matinée. Le test n'a pas été concluant. Résultat, la direction de Twisto a décidé de ne pas reprendre la circulation des tramways et des bus avant, au plus tôt, le vendredi 8 janvier, au matin. La circulation des bus et des tramways est nulle depuis le mercredi 6 janvier, au soir.

Par ailleurs, par arrêté préfectoral, aucun Bus verts ne circulera le vendredi 8 janvier. Une reprise des lignes commerciales sera décidée le 8 janvier, en milieu de journée.



