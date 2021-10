Notre auto-stoppeur caennais découvre l'Amérique du Sud

Parti de Caen en 2007, le jeune homme de 26 ans a pour ambition, en cinq ans, de visiter tous les recoins de la planète. 'Je suis finalement arrivé en Amérique du Sud. Je suis en Colombie en ce moment dans la ville coloniale de Cartagene”, nous signale-t-il. Mais pour y parvenir, Jérémy a vécu quelques moments 'tourmentés”. 'J'ai terminé mon périple à travers les Etats-Unis par la côte Est. Ensuite, j'ai vraiment eu du mal pour passer de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. J'ai vécu trois étapes en bateau-stop qui m'ont fait passer par Cuba et les îles San Blas, au Panama”. Côté finances, Jérémy s'est fixé de vivre avec une moyenne de 7 dollars par jour. Et il tient bon. 'J'ai entamé la seconde partie de mon budget en même temps que la seconde moitié de mon voyage. Donc, je devrais encore tenir deux ans et demi si tout va bien, avec un retour prévu en 2012”.

D'ici là, Jérémy envisage de visiter l'Equateur et le Pérou durant la période estivale. “Après, je continuerai de réaliser la boucle sud-américaine que je me suis fixée”. A l'autre bout du monde, Jérémy garde quand même un oeil sur la France et sur Normandie. “La Coupe du monde ? J'ai vu qu'on avait été assez ridicule et qu'on en a fait une affaire nationale... J'ai suivi cela de loin, même si je suis un passionné de football. De même pour les élections régionales. La distance minimise pour moi son importance... Jusqu'à mon retour”. Jérémy continue donc de vivre son rêve. Avec des yeux qui brillent devant tant de beautés.





