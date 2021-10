Concours photo organisé par le CHU de Caen

Le concours photo du CHU de Caen est ouvert à tous, sans limite d'âge. Il s'inscrit dans le cadre de la journée du sommeil qui se tiendra le 28 mars prochain. Le thème est: "Sur la route, le sommeil...".

Pour participer, il faut envoyer une seule photo numérique par mail. Attention, la photo doit être en format carré. Il faudra donc la retoucher après l'avoir prise, et qu'elle soit en 300dpi.

Il faut aussi indiquer votre nom et prénom, votre adresse et numéro de téléphone, le lieu et la date de la prise de vue et un commentaire de 2 lignes maximum sur votre photo. Evidemment, elle devra être en rapport avec le thème. Envoyez la à laroutelesommeil@chu-caen.fr avant le 31 janvier.

Les photos participantes seront exposées au CHU durant le mois de mars afin que le public , en plus du jury, puisse élire sa photo préférée. Les gagnants de chaque catégorie profiteront du tirage offert de leur photo en 1mx1m, un livre d'Art et l'exposition de leur travail personnel dans le hall de la tour côte de Nacre.

Plus d'infos sur www.chu-caen.fr

Le règlement est à télécharger en cliquant sur le lien: [pdf1]

Ecoutez le responsable du concours Ludovic Gomès: