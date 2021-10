Nouveau quartier au coeur de Caen

Hier, les maires de Caen, Hérouville Saint-Clair et Mondeville ont lancé ensemble la société SPLA Caen-Presqu'île dont l'objectif est de mener à bien le projet d'aménagement et de développement urbain des 300 hectares de terre situés entre la rue Clémenceau et la route de Paris, le long de l'Orne.