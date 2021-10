"Laissez-vous transporter" au château de Bénouville

Le temps où voyager était une aventure n'est pas si loin. Une aventure aussi bien humaine que technique. C'est ce que retrace l'exposition 'Laissez-vous transporter� du 26 juin au 19 septembre 2010 au château de Bénouville. L'histoire des bateaux du Havre qui ralliaient les port de Honfleur, Deauville et Caen, celle des chemins de fer du Calvados et celle des transports d'autocars.





Toutes ces histoires, chacun pourra les découvrir en voyageant par bateau, petit train et autobus à travers le passé des transports. On découvrira dans les jardins du château une voiture de voyageurs accrochée à une véritable locomotive Decauville de 1914. Documents iconographiques, peintures, gravures, photographies, affiches, textes, maquettes, dont une maquette animée du train reliant la gare de Courseulles à Luc sur Mer de 13 mètres de long, et nombreux objets transporteront le visiteur parmi les voyageurs d'un autre temps.





Renseignements : 02 31 95 53 23



