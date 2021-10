Rouen : ils rackettaient les téléphones et cartes bleues des passants

Quatre jeunes hommes avaient été signalés à Police secours, après plusieurs agressions au niveau du boulevard des Belges, à Rouen, à l'encontre de passants auxquels ils avaient dérobé des cartes bleues et des téléphones portables. Rapidement, un équipage de police en repère deux s'affairant autour d'un distributeur automatique de billets, rue Jeanne d'Arc.

Mais à la vue des policiers, les deux suspects tentent de s'enfuir : l'un est maîtrisé rapidement, l'autre le sera rue du Faucon, après une course (à pied) à travers les rues du centre-ville. Au final, les deux jeunes hommes, de 18 et 28 ans, domiciliés à Rouen, cachaient sur eux deux cartes bleues et deux téléphones portables iPhone, tous volés cette nuit-là.