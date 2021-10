Tendance Sports : Tennis, Vélo, handball et basket au menu !

Son 1 : En direct du Zenith de Caen, Aristide Olivier nous a confié sa grande satisfaction quand au déroulement de la première journée de l'Open de Caen. Une première journée qui annonce un tournoi passionnant jusqu'à mercredi soir.

Son 2 : Retrouvez l'intégralité des résultats de basket et de handball du week-end avec notamment le Caen Basket Club qui poursuit sa promenade en N2, Mondeville qui n'en finit plus de perdre en LFB et en handball, la JS Cherbourg qui garde le cap en tête de N1...

Son 3 : Dans Tendance Sports l'émission, le sport peut parfois être lié à la culture. Nous avons rencontré Stéphane Puisney, auteur du Dictionnaire Rigolopédique des Arts-Martiaux. Une BD totalement décalée de l'auteur de la Saga des Lefébure... Interview...

Son 4 : A quelques semaines du grand rendez-vous, Célia Caradec est allée rencontrer Mickael Lemardelé, organisateur de la finale nationale de cyclocross qui se déroulera le 29 décembre à Flamanville.