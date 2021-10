Le twerk débarque dans les salles de sport

La chaîne de salles de sports londoniennes Gymbox propose désormais un cours de 45 minutes appelé Twerk It Out, présenté comme "un cours du type aérobic avec un mélange sexy de chorégraphies dynamiques". On y dispense les mouvements de base du twerk comme le "shake", qui enchaîne des mouvements de derrière de chaque côté, le "wobble", une rotation énergique des fesses, et le "jiggle", immortalisé par Miley Cyrus, le tout pour se sculpter un derrière et des cuisses d'enfer.

La franchise de salles et cours de sport Les Mills incorpore aussi des mouvements de twerk dans ses cours de danse BodyJam depuis peu. La demande est telle que la marque considère même changer le nom de cette discipline et l'appeler Twerkout ou BodyJam Twerkout. Ce cours de 55 minutes aiderait à brûler plus de 500 calories en une séance. Une étude menée par Les Mills montre que le twerk améliorerait la densité des os pelviens, si on le pratique régulièrement.

Et pourquoi ne pas essayer la totale, le Vixen Workout, cours créé par l'ancienne danseuse des Miami Heat Janet Jones? Pour participer il faut troquer ses baskets contre de hauts talons, enfiler des vêtements sexy et bien se maquiller pour se sentir belle, attirante voire même envoyer des selfies pendant le cours à son petit ami, comme l'a expliqué Janet Jones à ABC News.

A noter que les cours de danse où l'on bouge abondamment son derrière existent depuis très longtemps en France, tant dans les cours de danse africaine, de Mapouka, de Ndombolo et autres Ragga-Dancehall.