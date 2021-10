La prostitution ne "relève pas de la liberté sexuelle" affirme L. Dumont

La députée socialiste du Calvados, Laurence Dumont se félicite et rappelle : "Non, la prostitution n’est pas une nécessité sociale."

"Si la lutte contre les réseaux de prostitution et de traite des êtres humains et de proxénétisme constitue une priorité absolue, il est nécessaire de poser des actes pour changer le regard et l’appréhension de notre société sur la prostitution. La loi votée aujourd’hui en est un. Il constitue une première étape vers l’abolition de la prostitution qui constitue une atteinte à l’intégrité du corps humain et ne relève pas de la liberté la sexuelle, dans la mesure où le libre choix n’existe pas où de façon marginale. Avec ce texte, sont mis en place des moyens d’accompagnement des personnes prostituées, de sensibilisation et de prévention des clients, mais aussi de la société dans son ensemble, et surtout des jeunes".

Le texte doit maintenant être adopté par le Sénat, en début d'année prochaine.