Festival de Cabourg la romantique

Durant ces quatre jours, Cabourg déroule le tapis rouge à la crème du cinéma et connaît une effervescence inhabituelle. 'Oh Cannes c'est chiant, c'est beaucoup mieux à Cabourg !” a dit Sophie Marceau lors de la remise de la palme d'Or en 1999. Et c'est l'avis que partagent les dix mille curieux qui, chaque année depuis 1983, se pressent dans la station balnéaire. Cette année, ils vont être servis ! Une quarantaine de courts et longs métrages seront projetés dans les salles de cinéma cabourgeaises mais aussi...sur la plage !

Comme chaque année, le Ciné Swann installe un écran géant en plein air, parfait pour une soirée romantique. Coté stars, Frédérique Bel, Charles Berling, Sandrine Bonnaire, Sara Forestier, Christophe Lambert, et bien d'autres encore, sont attendus







