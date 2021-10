Tennis : la brillante saison du TC Caen

Les tennismen caennais ont validé leur accession à la faveur d'une victoire sans suspense contre Bressuire dimanche 6 juin (8-0) couplée à la défaite du Touquet, leader avant cette dernière journée de championnat, face au Stade Français. C'est une performance de taille pour une équipe qui ne s'appuie que sur des joueurs bas-normands. 'Cette remontée est le reflet d'une dynamique retrouvée, d'un pari sur la formation des jeunes et sur la volonté de créer une équipe club et non un club de mercenaires”, souligne le président, Olivier Aristide. Les Caennais viseront le maintien la saison prochaine. Les féminines, facilement promues en Nationale 4 malgré l'absence de leur leader Kinnie Laisné, joueront, quant à elles, la montée immédiate en N3.



