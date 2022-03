Britney Spears dévoile le tracklisting de son prochain album

"Britney Jean", dans les bacs le 2 décembre, inclut bien sûr les deux derniers singles de la star, à savoir "Work B**ch" et "Perfume", mais aussi une deuxième version de "Perfume" ainsi qu'une chanson avec sa soeur Jamie Lynn. Il sera proposé en deux éditions différentes, l'une comprenant 10 titres et l'autre 14, en version deluxe.

Tracklisting de "Britney Jean" :

1. Alien

2. Work B**ch

3. Perfume

4. It Should Be Easy (feat. will.i.am)

5. Tik Tik Boom (feat. T.I.)

6. Body Ache

7. Til It's Gone

8. Passenger

9. Chillin' With You (feat. Jamie Lynn)

10. Don't Cry

Deluxe Edition

11. Brightest Morning Star

12. Hold On Tight

13. Now That I Found You

14. Perfume (The Dreaming Mix)

On peut déjà précommander cet album. Plus d'infos sur: www.britneyspears.com